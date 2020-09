Liliana Segre alla tre giorni di Assisi sull'umanità (Di giovedì 17 settembre 2020) Da domani fino a domenica si terrà il Cortile di Francesco, che tornerà ad Assisi. Un evento dove si avrà modo di affrontare tematiche attuali come la crisi sanitaria, economica e ambientale. Ma non solo. Elemento centrale dell’intero programma è la questione dell’umanità, rappresentata simbolicamente dal migrante. Il tema sarà infatti “Oltre i confini” e la domanda da porsi sarà “tra il difendere i confini e le persone”, dice ad Huffpost padre Enzo Fortunato. “A chi dice ‘prima questo o prima quello’ rispondo che prima di tutto viene la persona umana. Questa supera qualsiasi altra essenza, l’essere ricco o l’essere povero, l’orientamento sessuale e religioso”, continua padre Fortunato. “Questi argomenti saranno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Da domani fino a domenica si terrà il Cortile di Francesco, che tornerà ad. Un evento dove si avrà modo di affrontare tematiche attuali come la crisi sanitaria, economica e ambientale. Ma non solo. Elemento centrale dell’intero programma è la questione dell’;, rappresentata simbolicamente dal migrante. Il tema sarà infatti “Oltre i confini” e la domanda da porsi sarà “tra il difendere i confini e le persone”, dice ad Huffpost padre Enzo Fortunato. “A chi dice ‘prima questo o prima quello’ rispondo che prima di tutto viene la persona umana. Questa supera qualsiasi altra essenza, l’essere ricco o l’essere povero, l’orientamento sessuale e religioso”, continua padre Fortunato. “Questi argomenti saranno ...

