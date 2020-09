LIFE IS STRANGE 2: EPISODIO 1 disponibile GRATIS (Di giovedì 17 settembre 2020) Square Enix è lieta di annunciare che LIFE is STRANGE™ 2: Episode 1, della pluripremiata serie campione di vendite LIFE is STRANGE, diventerà gratuito in via permanente alle 18:00 del 17 settembre per PlayStation®4, Xbox One® e Windows PC/Steam. LIFE is STRANGE 2 è un’emozionante avventura narrativa, in cui le decisioni del giocatore influenzano la storia e i personaggi del gioco. L’EPISODIO 1 offre circa tre ore di gioco, che iniziano dopo un tragico incidente che obbliga i fratelli Sean e Daniel Diaz a fuggire da casa. Alle prese con la paura nei confronti della polizia e il potere telecinetico di Daniel, che riesce a spostare gli oggetti con la mente, i due decidono di fuggire in Messico.Il sedicenne Sean si ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 17 settembre 2020) Square Enix è lieta di annunciare cheis™ 2: Episode 1, della pluripremiata serie campione di venditeis, diventerà gratuito in via permanente alle 18:00 del 17 settembre per PlayStation®4, Xbox One® e Windows PC/Steam.is2 è un’emozionante avventura narrativa, in cui le decisioni del giocatore influenzano la storia e i personaggi del gioco. L’1 offre circa tre ore di gioco, che iniziano dopo un tragico incidente che obbliga i fratelli Sean e Daniel Diaz a fuggire da casa. Alle prese con la paura nei confronti della polizia e il potere telecinetico di Daniel, che riesce a spostare gli oggetti con la mente, i due decidono di fuggire in Messico.Il sedicenne Sean si ...

SerialGamerITA : Life is Strange 2: Episode 1, disponibile ora gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One - giochiscontati : Diventa gratuito il primo episodio di Life is Strange 2 #Lifeisstrange2 #LIS2 #Gratis #Free #Episodio1 #EP1… - GamingTalker : Giochi gratis, Life is Strange 2 Episodio 1 è ora gratuito per sempre su PC, PS4 e Xbox One - GamesPaladinsIT : Life is Strange 2: Episodio 1 diventa gratuito da oggi - cbellofaiiry : o justin de life is strange parece o jb KSHSKSJDKD -

Ultime Notizie dalla rete : LIFE STRANGE “Tell Me Why”, il nuovo videogioco dei creatori di “Life is Strange” La Stampa Annunciata data di uscita per Twin Mirror

Dopo il recentissimo lancio di Tell Me Why, DONTNOD è pronta a pubblicare un suo nuovo prodotto: Twin Mirror. Dopo un annuncio che porta sulle spalle un paio d’anni il nuovo mystery dai creatori di L ...

Twin Mirror di Dontnod ha una data d’uscita, e un nuovo trailer

Twin Mirror, il nuovo titolo dei creatori di Life is Strange e del recente Tell Me Why, sarà disponibile a partire dall’1 dicembre per PC tramite Epic Games Store, PS4 e Xbox One. Il pre-order su Epic ...

Tell Me Why, il terzo e ultimo capitolo è ora disponibile su PC e Xbox

Tell Me Why, l'avventura grafica ad episodi, realizzata da Dontnod, gli autori della serie Life is Strange e Vampyr, si avvicina infine alla sua conclusione, con la pubblicazione del terzo e ultimo ca ...

Dopo il recentissimo lancio di Tell Me Why, DONTNOD è pronta a pubblicare un suo nuovo prodotto: Twin Mirror. Dopo un annuncio che porta sulle spalle un paio d’anni il nuovo mystery dai creatori di L ...Twin Mirror, il nuovo titolo dei creatori di Life is Strange e del recente Tell Me Why, sarà disponibile a partire dall’1 dicembre per PC tramite Epic Games Store, PS4 e Xbox One. Il pre-order su Epic ...Tell Me Why, l'avventura grafica ad episodi, realizzata da Dontnod, gli autori della serie Life is Strange e Vampyr, si avvicina infine alla sua conclusione, con la pubblicazione del terzo e ultimo ca ...