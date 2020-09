Libia | Al Sarraj | “Lascio entro fine ottobre” La decisione in vista dei colloqui per il nuovo governo a Ginevra

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi delladi ottobre“. Con un video-messaggio alla tv pubblica il premier libico Fayez Alha annunciato le sue dimissioni, augurandosi che unesecutivo possa portare a termine la difficile transizione politica del paese, martoriato da anni da una guerra civile contro le milizie del generale Haftar che controllanoorientale. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi: la data scelta, secondo gli osservatori, non è stata scelta a caso, visto che il mese prossimo asono previsti i negoziati per la formazione di unche rimpiazzi quello attuale riconosciuto dall’Onu. ...

