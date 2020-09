“L’ha tradita, guardate!”. Temptation Island, succede di tutto nel villaggio. “Quel maledetto falò” (Di giovedì 17 settembre 2020) Fermi tutti che a Temptation Island sta per succedere di tutto! Si annunciano diversi colpi di scena per le cinque coppie rimaste in gioco. Dopo l’uscita di scena di Sofia e Amedeo, il pubblico di Canale 5 assisterà a un altro falò di confronto anticipato. Nel frattempo, però, accade qualcosa di davvero forte: Alberto tradisce Speranza! Dalle immagini è possibile vedere, infatti, le fidanzate chiedersi se appunto il ristoratore abbia baciato una delle tentatrici. Il dubbio sorge in tutte loro quando Speranza vede un nuovo filmato, consegnato da Alessia Marcuzzi. La Capasso appare davvero sconvolta di fronte a questo video, tanto che poi non riesce a trattenere le lacrime. Il pubblico di Canale 5 vedrà la giovane lasciarsi consolare dalle sue compagne di avventura! Un duro ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Fermi tutti che asta perre di! Si annunciano diversi colpi di scena per le cinque coppie rimaste in gioco. Dopo l’uscita di scena di Sofia e Amedeo, il pubblico di Canale 5 assisterà a un altro falò di confronto anticipato. Nel frattempo, però, accade qualcosa di davvero forte: Alberto tradisce Speranza! Dalle immagini è possibile vedere, infatti, le fidanzate chiedersi se appunto il ristoratore abbia baciato una delle tentatrici. Il dubbio sorge in tutte loro quando Speranza vede un nuovo filmato, consegnato da Alessia Marcuzzi. La Capasso appare davvero sconvolta di fronte a questo video, tanto che poi non riesce a trattenere le lacrime. Il pubblico di Canale 5 vedrà la giovane lasciarsi consolare dalle sue compagne di avventura! Un duro ...

MarioManca : Giustamente lui l'ha tradita, ma è incazzato con lei perché «non mi ha fatto vivere questa esperienza». #TemptationIsland - itsmc17 : RT @ashcoltami: LUI TI HA TRADITA NON TE L'HA DETTO NON TI AMA E TU NON LO LASCI MA VUOI RICOMINCIARE? COGLIONA #temptationisland https://t… - TheReal_Alii : RT @ashcoltami: LUI TI HA TRADITA NON TE L'HA DETTO NON TI AMA E TU NON LO LASCI MA VUOI RICOMINCIARE? COGLIONA #temptationisland https://t… - larrydreamm : RT @ashcoltami: LUI TI HA TRADITA NON TE L'HA DETTO NON TI AMA E TU NON LO LASCI MA VUOI RICOMINCIARE? COGLIONA #temptationisland https://t… - emmaismysunset : RT @ashcoltami: LUI TI HA TRADITA NON TE L'HA DETTO NON TI AMA E TU NON LO LASCI MA VUOI RICOMINCIARE? COGLIONA #temptationisland https://t… -

