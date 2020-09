L'ex modella Amy Dorris accusa Donald Trump di molestie (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova accusa di molestie per il presidente americano, Donald Trump: l’ex modella Amy Dorris, ha affermato in un’intervista in esclusiva al Guardian che oltre vent’anni fa il magnate newyorkese la aggredì agli Us Open di tennis, facendola sentire “nauseata” e “violata”.Secondo il suo resoconto, il 5 settembre 1997 Trump la approcciò fuori dai bagni nell’area Vip: “Mi ha semplicemente infilato la lingua in gola mentre io lo spingevo via. Allora la sua presa è diventata più stretta e le sue mani hanno cominciato a palpeggiarmi ovunque, sul sedere, i seni, la schiena”, ha raccontato la donna che all’epoca aveva 24 anni.“Ero stretta nella sua morsa e non riuscivo a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovadiper il presidente americano,: l’exAmy, ha affermato in un’intervista in esclusiva al Guardian che oltre vent’anni fa il magnate newyorkese la aggredì agli Us Open di tennis, facendola sentire “nauseata” e “violata”.Secondo il suo resoconto, il 5 settembre 1997la approcciò fuori dai bagni nell’area Vip: “Mi ha semplicemente infilato la lingua in gola mentre io lo spingevo via. Allora la sua presa è diventata più stretta e le sue mani hanno cominciato a palpeggiarmi ovunque, sul sedere, i seni, la schiena”, ha raccontato la donna che all’epoca aveva 24 anni.“Ero stretta nella sua morsa e non riuscivo a ...

giornalettismo : Un'altra accusa di molestie sessuali si aggiunge all'ormai lunga lista di #Trump: stavolta arriva dall'ex modella… - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Violenza sessuale, l'ex modella Amy Dorris accusa Donald Trump: l'intervista esclusiva al Guardian: In questa intervista… - HuffPostItalia : L'ex modella Amy Dorris accusa Donald Trump di molestie - paoloangeloRF : Nuova accusa di molestia sessuale per Trump, a lanciarla è l’ex modella Amy Dorris - CretellaRoberta : Usa: ex modella accusa Trump 23 anni dopo, 'mi molestò': Amy Dorris denuncia 'french kiss' a Us Open '97, president… -