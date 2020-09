L’ex arbitro Saccani nuovo moviolista alla Domenica Sportiva (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex arbitro Massimiliano Saccani farà parte dello staff della Domenica Sportiva per la Stagione Sportiva 2020/2021. Saccani ricoprirà il ruolo di moviolista all’interno dello storico programma della Rai, dall’alto della sua esperienza come direttore di gara. Nella sua carriera può vantare 133 presenze in serie A, 110 in serie B e 26 in Coppa Italia, … L'articolo L’ex arbitro Saccani nuovo moviolista alla Domenica Sportiva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) L’exMassimilianofarà parte dello staff dellaper la Stagione2020/2021.ricoprirà il ruolo diall’interno dello storico programma della Rai, dall’alto della sua esperienza come direttore di gara. Nella sua carriera può vantare 133 presenze in serie A, 110 in serie B e 26 in Coppa Italia, … L'articolo L’exè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

