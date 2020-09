L' Europa cancella Dublino | ma niente redistribuzione obbligatoria

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 settembre 2020) Via il regolamento di, che obbliga i paesi di primo approdo a dare asilo a chi ne ha diritto tra i migranti arrivati. Ma al suo posto non ci sarà un meccanismo che obblighi i paesi membri dell’Ue a farsi carico di alcune quote di migranti. Il nuovo piano della Commissione europea sull’immigrazione è un po’ una delusione per i paesi della frontiera sud dell’, l’Italia e la Grecia in primis. Il governo di Roma lo inquadra come punto di partenza di una trattativa che si annuncia complicata: serviranno ‘armi’ diplomatiche per portare a casa il risultato, è la linea.A quanto apprende Huffpost, stando alle bozze preparate in vista della presentazione ufficiale mercoledì prossimo a Bruxelles, nemmeno stavolta l’Ue prevede un meccanismo che obblighi gli altri Stati membri ...