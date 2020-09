Lesbo, migliaia di migranti trasferiti dopo rogo nel campo di Moria (Di giovedì 17 settembre 2020) Sull'isola greca di Lesbo si è svolta un'operazione di polizia per trasferire migliaia di migranti rimasti senza rifugio in una nuova struttura di Kara Tepe, vicino Mitilene, dopo gli incendi che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) Sull'isola greca disi è svolta un'operazione di polizia per trasferiredirimasti senza rifugio in una nuova struttura di Kara Tepe, vicino Mitilene,gli incendi che ...

