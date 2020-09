Lega, spuntano inchieste come funghi (Di giovedì 17 settembre 2020) 00:00 Siamo in piena follia Recovery fund, la manna divina. 04:05 Favoloso Claudio Cerasa sul Foglio spiega le follie che si stanno inventando questi cialtroni,… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 17 settembre 2020) 00:00 Siamo in piena follia Recovery fund, la manna divina. 04:05 Favoloso Claudio Cerasa sul Foglio spiega le follie che si stanno inventando questi cialtroni,… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro.

gpellarin84 : RT @BzBroono: @repubblica La scusa dei manifesti è già stata usata, la GdF è andata a controllare e ha scoperto non solo che la stamperia è… - AlbertoDom1940 : RT @BzBroono: @repubblica La scusa dei manifesti è già stata usata, la GdF è andata a controllare e ha scoperto non solo che la stamperia è… - sciltian : RT @BzBroono: @repubblica La scusa dei manifesti è già stata usata, la GdF è andata a controllare e ha scoperto non solo che la stamperia è… - robreg1 : RT @BzBroono: @repubblica La scusa dei manifesti è già stata usata, la GdF è andata a controllare e ha scoperto non solo che la stamperia è… - daniele_geek : RT @BzBroono: @repubblica La scusa dei manifesti è già stata usata, la GdF è andata a controllare e ha scoperto non solo che la stamperia è… -