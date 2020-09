League of Legends: Wild Rift, annunciata la beta (Di giovedì 17 settembre 2020) League of Legends: Wild Rift, la versione mobile e console del MOBA targato Riot Games, entra in una fase di closed beta che durerà alcune settimane in diverse regioni del Sud-est asiatico Riot Games, la casa sviluppatrice di League of Legends: Wild Rift, ha annunciato oggi che dal 15 settembre Wild Rift entrerà in una fase di beta chiusa che durerà alcune settimane. La versione del gioco per dispositivi mobili, che nei prossimi mesi sarà disponibile in un numero crescente di paesi, espanderà il suo test su Android ai giocatori di alcune regioni del Sud-est asiatico. Il team di Wild Rift spera di ricevere i feedback ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020)of, la versione mobile e console del MOBA targato Riot Games, entra in una fase di closedche durerà alcune settimane in diverse regioni del Sud-est asiatico Riot Games, la casa sviluppatrice diof, ha annunciato oggi che dal 15 settembreentrerà in una fase dichiusa che durerà alcune settimane. La versione del gioco per dispositivi mobili, che nei prossimi mesi sarà disponibile in un numero crescente di paesi, espanderà il suo test su Android ai giocatori di alcune regioni del Sud-est asiatico. Il team dispera di ricevere i feedback ...

