Le scuole richiudono subito: due giorni di sciopero nazionale contro la Azzolina il 24 e il 25 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) In alcune regioni la scuola è ripartita, in altre no, si dovrà aspettare il 24 settembre, ma con un’altra incognita, che non riguarda il Covid ma gli scioperi. Ad indirli nelle giornate del 24 e 25 settembre i sindacati di cui il Ministero dell’Istruzione dà comunicazione confermando così la due giorni di stop delle lezioni. Una pessima accoglienza, per la già contestatissima ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina. Il calendario dello sciopero nelle scuole In una nota del ministero dell’Istruzione si legge che “le Associazioni sindacali Usb P-I Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato le seguenti azioni di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) In alcune regioni la scuola è ripartita, in altre no, si dovrà aspettare il 24, ma con un’altra incognita, che non riguarda il Covid ma gli scioperi. Ad indirli nelle giornate del 24 e 25i sindacati di cui il Ministero dell’Istruzione dà comunicazione confermando così la duedi stop delle lezioni. Una pessima accoglienza, per la già contestatissima ministra della Pubblica Istruzione Lucia. Il calendario dellonelleIn una nota del ministero dell’Istruzione si legge che “le Associazioni sindacali Usb P-I Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato le seguenti azioni di ...

