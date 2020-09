Le prime elezioni nel post-Covid: tutte le misure sanitarie (Di giovedì 17 settembre 2020) Obbligo di mascherina per tutti gli elettori che si recano alle urne per il referendum e le amministrative del 20 e 21 settembre; gel disinfettante all'ingresso e all'interno del seggio; percorsi differenziati; no alla misurazione della temperatura, ma l'elettore che è positivo, in quarantena o in isolamento domiciliare deve avvisare il comune per esprimere il diritto di voto a casa, in totale sicurezza. Quelle del 20 e 21 settembre saranno le prime elezioni, referendum e amministrative in alcuni casi, nell'era del Covid. Sono numerose le misure che dovranno essere attuate per coniugare il diritto al voto e il diritto alla salute. Vediamo quali sono le indicazioni del ministero della Salute, previste insieme al Comitato Tecnico e Scientifico:MASCHERINE OBBLIGATORIEGli elettori che si recano alle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) Obbligo di mascherina per tutti gli elettori che si recano alle urne per il referendum e le amministrative del 20 e 21 settembre; gel disinfettante all'ingresso e all'interno del seggio; percorsi differenziati; no alla misurazione della temperatura, ma l'elettore che è positivo, in quarantena o in isolamento domiciliare deve avvisare il comune per esre il diritto di voto a casa, in totale sicurezza. Quelle del 20 e 21 settembre saranno le, referendum e amministrative in alcuni casi, nell'era del. Sono numerose leche dovranno essere attuate per coniugare il diritto al voto e il diritto alla salute. Vediamo quali sono le indicazioni del ministero della Salute, previste insieme al Comitato Tecnico e Scientifico:MASCHERINE OBBLIGATORIEGli elettori che si recano alle ...

MACERATA – Domenica 20 e lunedì 21 settembre i maceratesi saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, l’elezione del p ...

Un'altra donna accusa Donald Trump di molestie sessuali. L'ex modella Amy Dorris ha rivelato in un'intervista esclusiva al Guardian che il tycoon le ha "infilato la lingua in bocca", l'ha toccata dura ...

Puglia, Michele Emiliano e le 200 assunzioni di precari a Taranto prima delle elezioni: “Concorsi aggirati, dov’è magistratura?”, insorge la Lega Michele Emiliano, presidente Regione Puglia (Foto: LaP ...

