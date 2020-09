Le miniere di Re Salomone | qual è la leggenda dietro libro e film?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 17 settembre 2020) Questo pomeriggio, alle ore 16:40, su Rete 4, andrà in onda “Ledi Re”, ildel 1950 prodotto dalla casa cinematografica Metro Goldwyn Mayer che trae spunto dal celebre romanzo scritto nel 1885 da H. Rider Haggard. Questa pellicola vede una regia “doppia” ad opera di Compton Bennett e Andrew Marton, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Helen Deutsch, che è riuscita ad adattare il romanzo in chiave cinematografica. Un grandedeve avere anche attori e attrici di livello assoluto, e non a caso “Ledi Re” può vantare un cast eccezionale. Oltre a Deborah Kerr troviamo infatti Stewart Granger, Richard Carlson, Hugo Haas, Lowell Gilmore e Munto Anampio. Il marito di Elizabeth ...