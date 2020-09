Le Iene, Gialappa’s band non ci sarà? Mistero sul contratto e il trio guarda alla Rai e Sky (Di giovedì 17 settembre 2020) La nuova edizione de Le Iene partirà tra poche settimana, alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, oltre agli inviati a turno, ma c’è un Mistero la Gialappa’s band non ci sarà? Per il momento non c’è nessun contratto e il trio potrebbe guardare a Rai e Sky Le Iene nuova edizione, la Gialappa’s band non ci sarà? Retroscena sul contratto Mancano poche settimana all’inizio della nuova edizione de Le Iene, storico programma di Italia 1 basato su inchieste e servizi di Davide Parenti, e proprio quest’ultimo ha annunciato più di un mese fa la presenza nel cast del trio della ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020) La nuova edizione de Lepartirà tra poche settimana,conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, oltre agli inviati a turno, ma c’è unla Gialappa’snon ci sarà? Per il momento non c’è nessune ilpotrebbere a Rai e Sky Lenuova edizione, la Gialappa’snon ci sarà? Retroscena sulMancano poche settimana all’inizio della nuova edizione de Le, storico programma di Italia 1 basato su inchieste e servizi di Davide Parenti, e proprio quest’ultimo ha annunciato più di un mese fa la presenza nel cast deldella ...

