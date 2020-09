Lazio: Akpa, Kiyine e Lombardi fuori dalla lista di Inzaghi. Ritorno a Salerno? (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una decisione presa oggi a Formello potrebbe sbloccare la strategia dei rinforzi tecnici della Salernitana. Mister Simone Inzaghi ha infatti scritto i 25 nomi dei calciatori da inserire nella lista che entro la mezzanotte del 17 settembre deve essere depositata presso la Lega di serie A. Nell’elenco non figurano, e quindi sono esclusi (previo successivi eventuali reintegri) Akpa-Akpro, Lulic, Wallace, Durmisi, Di Gennaro, Proto, D. Anderson, Kiyine, Lombardi, Palombi, Casasola. Dei calciatori transitati per l’Arechi, la Lazio mette invece in lista Strakosha, Adamonis, Luis Felipe, Andre Anderson. A questo punto non è improbabile che un buon numero di calciatori su cui ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una decisione presa oggi a Formello potrebbe sbloccare la strategia dei rinforzi tecnici della Salernitana. Mister Simoneha infatti scritto i 25 nomi dei calciatori da inserire nellache entro la mezzanotte del 17 settembre deve essere depositata presso la Lega di serie A. Nell’elenco non figurano, e quindi sono esclusi (previo successivi eventuali reintegri)-Akpro, Lulic, Wallace, Durmisi, Di Gennaro, Proto, D. Anderson,, Palombi, Casasola. Dei calciatori transitati per l’Arechi, lamette invece inStrakosha, Adamonis, Luis Felipe, Andre Anderson. A questo punto non è improbabile che un buon numero di calciatori su cui ...

Jony è pronto a salutare la Lazio, in particolare per tornare in Liga. Lo spagnolo, dopo solo una stagione con la maglia biancoceleste, potrebbe salutare la Capitale e tornare in patria. Secondo l'edi ...

La Salernitana e le ufficialità che non arrivano. Potrebbe essere questo uno dei tanti titoli da dare a quest'estate calcisticamente parlando intensissima, caratterizzata da contestazioni, litigi, rib ...

ROMA, 17 settembre 2020 - Segnali di apertura fra la Lazio e Francesco Acerbi. Dopo le polemiche per le dichiarazioni del difensore direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana, sono ricominciati ...

