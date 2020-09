Lavori Linea 1, nuovo dispositivo di traffico a corso Umberto (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico in corso Umberto I, per effettuare Lavori di manutenzione della Linea 1 Metropolitana di Napoli. Il dispositivo sarà in vigore dal 21 settembre al 16 ottobre. Per i Lavori in piazza Nicola Amore (Stazione Duomo) serviranno due nuove aree cantiere su corso Umberto, una lato via Renovella/via Seggio del Popolo e una lato via Starace/via San Giovanni in Corte. In particolare si revoca in corso Umberto I: tra via San Giovanni in Corte e piazza Nicola Amore, gli stalli di sosta regolamentata a tariffa; al civ. 173 angolo via San Giovanni in Corte, stallo di sosta riservato ai veicoli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comune di Napoli ha istituito undiinI, per effettuaredi manutenzione della1 Metropolitana di Napoli. Ilsarà in vigore dal 21 settembre al 16 ottobre. Per iin piazza Nicola Amore (Stazione Duomo) serviranno due nuove aree cantiere su, una lato via Renovella/via Seggio del Popolo e una lato via Starace/via San Giovanni in Corte. In particolare si revoca inI: tra via San Giovanni in Corte e piazza Nicola Amore, gli stalli di sosta regolamentata a tariffa; al civ. 173 angolo via San Giovanni in Corte, stallo di sosta riservato ai veicoli ...

