Laura Freddi posta una foto con la figlia Ginevra di 2 anni e mezzo e fa il pieno di like. (Di giovedì 17 settembre 2020) Anche se è uno dei volti noti del mondo dello spettacolo, la showgirl Laura Freddi non ama particolarmente condividere la sua vita privata sui social. La conduttrice televisiva infatti è molto legata alla sua privacy come ha sempre dimostrato, ma negli ultimi giorni ha fatto un eccezione per i suoi amatissimi fans. La conduttrice infatti come altre sue colleghe è molto attiva sui social, questa volta Laura ha pubblicato una foto proprio per i suoi numerosissimi followers mostrandosi insieme alla sua piccola Ginevra che oggi ha già due anni e mezzo. foto: Instagram/Laura Freddi Come aveva annunciato qualche tempo fa in un’intervista, Laura Freddi negli ... Leggi su virali.video (Di giovedì 17 settembre 2020) Anche se è uno dei volti noti del mondo dello spettacolo, la showgirlnon ama particolarmente condividere la sua vita privata sui social. La conduttrice televisiva infatti è molto legata alla sua privacy come ha sempre dimostrato, ma negli ultimi giorni ha fatto un eccezione per i suoi amatissimi fans. La conduttrice infatti come altre sue colleghe è molto attiva sui social, questa voltaha pubblicato unaproprio per i suoi numerosissimi followers mostrandosi insieme alla sua piccolache oggi ha già due: Instagram/Come aveva annunciato qualche tempo fa in un’intervista,negli ...

zazoomblog : Laura Freddi posta una foto con la figlia Ginevra di 2 anni e mezzo e fa il pieno di like. - #Laura #Freddi #posta… - bettyboop2427 : @markgiesti Come si parla di tutti i concorrenti delle scorse edizioni. Solo che nessuno fa un dramma e giustamente… - Lydia_spa : Abbiamo trovato la Laura Freddi di questa edizione? Io punto su Fausto Leali #GFVIP - marcellosempion : Flavia e Tommaso vi ricordo che Laura Freddi rimase insonne per 10 giorni era uno zombie che camminava nella notte… - starkxlewis : chissà chi sarà la nuova Laura Freddi della situazione ?? #GFVIP -

In questi anni sono state le veline che si sono date il cambio sul bancone di Striscia la Notizia. Alcune, come Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis (che non sono più amiche) continuano ad essere ...

L'ex velina Fanny Cadeo compie 50 anni, oggi è una attrice e una mamma felice

Famosa per la sua chioma e la sua solarità, sul bancone di "Striscia la Notizia" è stata protagonista dal 1992 al 1994. Fanny Cadeo compie 50 anni ed è più bella che mai come testimoniano le foto che ...

Laura Freddi continua le vacanze, è con la famiglia al Club Nature Village di Sibari

SIBARI – Vacanze tutte italiane per la bella Laura Freddi (foto) e famiglia. Laura, insieme al compagno e alla piccola adorabile figlia, ha scelto la Calabria, che quest’anno è stata visitata da molti ...

