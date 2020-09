L'arroganza istituzionale egiziana: "Era scontato il ritorno dell'ambasciatore italiano" (Di giovedì 17 settembre 2020) Lo State Information Service è un'agenzia governativa affiliata alla Presidenza della Repubblica, ed è l'agenzia ufficiale per i media e le pubbliche relazioni dello Stato egiziano. Nella sezione del sito dedicata alle relazioni politiche e diplomatiche tra Italia ed Egitto si legge : Nell'era moderna, lo scambio di ambasciatori tra i due paesi iniziò nel 1914. Queste relazioni cessarono tra il 1940 e il 1945, quasi per tutto il periodo della seconda guerra mondiale. Poi le (...) - Tribuna Libera / Egitto, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google (Di giovedì 17 settembre 2020) Lo State Information Service è un'agenzia governativa affiliata alla Presidenzaa Repubblica, ed è l'agenzia ufficiale per i media e le pubbliche relazionio Stato egiziano. Nella sezione del sito dedicata alle relazioni politiche e diplomatiche tra Italia ed Egitto si legge : Nell'era moderna, lo scambio di ambasciatori tra i due paesi iniziò nel 1914. Queste relazioni cessarono tra il 1940 e il 1945, quasi per tutto il periodoa seconda guerra mondiale. Poi le (...) - Tribuna Libera / Egitto, Giulio Regeni

squopellediluna : con l'Italia che si presta pienamente a questo gioco come se l'Egitto fosse una propria colonia, un proprio feudo c… - grisuccia : RT @neverblondie: @grisuccia Va bene non mollare, ma non credo che cambierà mai la logica di quel posto, la prepotenza, l’arroganza di chi… - neverblondie : @grisuccia Va bene non mollare, ma non credo che cambierà mai la logica di quel posto, la prepotenza, l’arroganza d… - Carmela_oltre : RT @baronemarco80: L’arroganza istituzionale egiziana: 'Era scontato il ritorno dell’ambasciatore italiano' - baronemarco80 : L’arroganza istituzionale egiziana: 'Era scontato il ritorno dell’ambasciatore italiano' -