L' appello della mamma immunodepressa | Rispettate le regole | fatelo per chi rischia come me

"Se i compagni o gli insegnanti non indossano la mascherina e non prendono le precauzioni che ormai conosciamo tutti, io rischio la vita". Sono le parole di Francesca Masi, psicologa e mamma 45enne che da quattro anni combatte contro la mielofibrosi, un tumore del sangue che l'ha costretta ad un trapianto di midollo osseo.In un post Facebook volto a sensibilizzare insegnanti e studenti in occasione dell'inizio dell'anno scolastico la donna, immunodepressa dopo il trapianto, ha proseguito: "Rischio dopo che una persona molto generosa (il donatore di midollo) e alcuni medici molto in gamba hanno lottato per salvarmi"."Perdete 10 minuti del vostro tempo a rendere consapevoli e responsabili i vostri figli rispetto alle norme igieniche straordinarie di questo periodo"

