L'anziano picchiato a Vicenza: «Ciò che ho fatto dovrebbe essere la normalità, anche per i politici»

Partiamo dalle buone notizie: Vittorio Cignano, l'anziano ingegnere di 73 anni che è intervenuto a Vicenza per sedare il pestaggio di una donna, sta bene. Racconta quanto accaduto a telefono, dall'ospedale San Bortolo di Vicenza: «Ho qualche botta alla testa ma per fortuna la Tac è negativa. Purtroppo a furia di calci quell'uomo mi ha spezzato il femore e la riabilitazione sarà un po' lunga. Sono appena uscito dalla sala operatoria: hanno dovuto inserirmi tre viti nella gamba sinistra». Sull'aggressione e sul suo intervento l'anziano picchiato Vicenza è molto chiaro a chi gli fa notare che ha rischiato molto: «Lo so. Ma non c'era scelta: era mio dovere intervenire. Che cosa avrei dovuto fare, voltarmi dall'altra ...

