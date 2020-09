L'anziano pestato in strada era intervenuto per difendere una ragazza: 'Lui la stava picchiando' (Di giovedì 17 settembre 2020) 'C'era un tizio che stava prendendo a schiaffi una povera ragazza. Che cosa avrei dovuto fare, voltarmi dall'altra parte? Era mio dovere intervenire'. Vittorio Cingano ha 73 anni ed è l'anziano che ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 settembre 2020) 'C'era un tizio cheprendendo a schiaffi una povera. Che cosa avrei dovuto fare, voltarmi dall'altra parte? Era mio dovere intervenire'. Vittorio Cingano ha 73 anni ed è l'che ...

