Lady Amelia Spencer | «L’ultimo ricordo di zia Diana»

(Di giovedì 17 settembre 2020) È destinata a rimanere la «nipote di», ma a Katya Amelia Spencer, per tutti Amelia, una delle figlie del conte Charles, fratello minore di Lady Diana, il collegamento costante con la famosa zia non dispiace affatto, anzi, ne è fiera. E anche se era molto piccola quando la principessa è mancata, nel 1997, non l’ha dimenticata.