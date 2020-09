La vera donna non fa benzina da sola, figuriamoci se si scomoda a cambiare la Costituzione (Di giovedì 17 settembre 2020) Poi venne Nietzsche, l’Adelphi preferito dalle liceali degli anni 80 (sì, più di “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”, persino più di “Siddharta”). Poi, molto poi, venne Gramsci, quando all’università pur di non dare esami mi misi a frequentare comunisti senza più comunismo. Ma prima di tutto, negli anni davvero formativi, quelli delle scuole medie in cui sei carta assorbente, quando ancora non c’era il postmoderno, quando il privato era politico e mica viceversa, prima di qualunque cosa il mio testo di formazione politica fu un tomo con copertina rosa, scritto da una giornalista americana già autrice di testi fondamentali sull’oroscopo dei cani. Lei si chiamava Joyce Jillson, e il testo che m’ha formata s’intitolava “La vera ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 settembre 2020) Poi venne Nietzsche, l’Adelphi preferito dalle liceali degli anni 80 (sì, più di “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”, persino più di “Siddharta”). Poi, molto poi, venne Gramsci, quando all’università pur di non dare esami mi misi a frequentare comunisti senza più comunismo. Ma prima di tutto, negli anni davvero formativi, quelli delle scuole medie in cui sei carta assorbente, quando ancora non c’era il postmoderno, quando il privato era politico e mica viceversa, prima di qualunque cosa il mio testo di formazione politica fu un tomo con copertina rosa, scritto da una giornalista americana già autrice di testi fondamentali sull’oroscopo dei cani. Lei si chiamava Joyce Jillson, e il testo che m’ha formata s’intitolava “La...

cine_mad : @OsservaMy Oggi mi sono svegliato con l'idea che vorrei provare a convivere anche per poco con una vera donna con la D maiuscola. - d0minius : La vera donna non fa benzina da sola, figuriamoci se si scomoda a cambiare la Costituzione - salvalente11 : La vera donna non fa benzina da sola, figuriamoci se si scomoda a cambiare la Costituzione - Elio49039349 : @AngelsOfLove12 Sei una vera donna - SoglianiC : RT @_NotteStellata_: Una vera donna te la prendi con la forza del sentimento. De Pascalis -

Ultime Notizie dalla rete : vera donna La vera donna non fa benzina da sola, figuriamoci se si scomoda a cambiare la Costituzione Linkiesta.it Donne molestate, il coraggio della denuncia

Bologna, 17 settembre 2020 - Riflessioni su look femminile e violenza. Ritornare alle gonne al ginocchio? Abiti succinti stimolano l'aggressività maschile, in quanto lui ha una sessualità visiva e viv ...

Aggressione dietro al Comune di Viareggio, sfregiata a vita per un tablet

L’alterco è nato nella serata di martedì sera in via Garibaldi a due passi dal centro. Arrestato un marocchino di 36 anni. Alla cinquantenne 10 giorni di prognosi VIAREGGIO. Una vera scena da Far West ...

Aborto, Salvini: “Lasciamo che siano le donne a scegliere della loro vita e del loro futuro”

"L'aborto? Lasciamo che siano le donne a scegliere della loro vita e del loro futuro". Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto ieri a Venaria per sostenere il candidato sindaco del Carroccio, ...

Bologna, 17 settembre 2020 - Riflessioni su look femminile e violenza. Ritornare alle gonne al ginocchio? Abiti succinti stimolano l'aggressività maschile, in quanto lui ha una sessualità visiva e viv ...L’alterco è nato nella serata di martedì sera in via Garibaldi a due passi dal centro. Arrestato un marocchino di 36 anni. Alla cinquantenne 10 giorni di prognosi VIAREGGIO. Una vera scena da Far West ..."L'aborto? Lasciamo che siano le donne a scegliere della loro vita e del loro futuro". Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto ieri a Venaria per sostenere il candidato sindaco del Carroccio, ...