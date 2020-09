La stagionalità del Coronavirus e l’aggressività del Covid-19 in base al clima dell’Italia nei prossimi mesi: scenari e previsioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Kluge, Direttore per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della sanità, annuncia ufficialmente e con allarmismo che, a causa dell’attuale aumento dei casi di contagio, in autunno vedremo una preoccupante letalità e mortalità legata al Covid-19. Intanto vediamo i dati a oggi. Le persone stimate (ma stima molto approssimativa per difetto) che sono venute a contatto con il virus nel mondo, sono 30.026.460, i morti 944.719, stando all’ultimissimo aggiornamento di oggi giovedì 17 settembre. Stiamo parlando di un tasso di letalità, ossia di morti rispetto ai contagiati (questi senz’altro sottostimati), intorno al 3,2%; il tasso di mortalità, poi, ossia la percentuale di morti rispetto alla popolazione intera, è nell’ordine dello 0,013%. Percentuale, quest’ultima sulla ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Kluge, Direttore per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della sanità, annuncia ufficialmente e con allarmismo che, a causa dell’attuale aumento dei casi di contagio, in autunno vedremo una preoccupante letalità e mortalità legata al-19. Intanto vediamo i dati a oggi. Le persone stimate (ma stima molto approssimativa per difetto) che sono venute a contatto con il virus nel mondo, sono 30.026.460, i morti 944.719, stando all’ultimissimo aggiornamento di oggi giovedì 17 settembre. Stiamo parlando di un tasso di letalità, ossia di morti rispetto ai contagiati (questi senz’altro sottostimati), intorno al 3,2%; il tasso di mortalità, poi, ossia la percentuale di morti rispetto alla popolazione intera, è nell’ordine dello 0,013%. Percentuale, quest’ultima sulla ...

