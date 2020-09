La scuola dopo il lockdown | dal Friuli alla Sicilia | la mappa delle criticità

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 17 settembre 2020) Dal 14 settembre, ma in alcuni casi anche prima, le scuole italiane hanno riaperto le loro porte a milioni di studenti, con nuove regole per provare a contenere i contagi da Coronavirus negli istituti. Ingressi scaglionati, mascherine, misurazione della temperatura e banchi nuovi, sono solo alcunemisure che fanno parte della nuova realtà scolastica. Ma, a pochi giorni dripresalezioni, si registrano già alcuni contagi, sia di alunni che di insegnanti, in tutta Italia, dalVenezia Giuliaoltre a inconvenienti dovuti alle nuove norme come, ad esempio, la mancanza di banchi adatti (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL RIENTRO A- LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE).