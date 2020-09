La scoperta dei colleghi di Alexei Navalny | tracce della tossina Novichok in una bottiglia nell’hotel in Siberia – Video

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il veleno che ha rischiato di uccidere Alekseiè stato trovato in una bottiglietta dell’albergo di Tomsk, in, dove l’avvocato dissidente russo stava soggiornando prima di sentirsi male ed essere ricoverato a Berlino lo scorso 20 agosto. A darne notizia sono idel Fondazione Anticorruzione che hanno diffuso la notizia direttamente dalla pagina Instagram dicon unregistrato nella stanza d’albergo diun’ora dopo che l’attivista ha accusato un malore. La neurotrovata nell’acqua sarebbe il, uno degli agenti nervini più potenti sintetizzati dai laboratori dell’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. ...

albertoangela : #Roma è una continua scoperta. Ostiense, Testaccio, Garbatella, Quadraro, Tor Pignattara: quartieri fuori dal circu… - Corriere : Scoperta estinzione 233 milioni di anni fa: fu la fortuna dei dinosauri - repubblica : La Via degli Dei alla scoperta degli Appennini - 79_Alessio : RT @albertoangela: #Roma è una continua scoperta. Ostiense, Testaccio, Garbatella, Quadraro, Tor Pignattara: quartieri fuori dal circuito t… - ventiseitreGia : RT @albertoangela: #Roma è una continua scoperta. Ostiense, Testaccio, Garbatella, Quadraro, Tor Pignattara: quartieri fuori dal circuito t… -

Ultime Notizie dalla rete : scoperta dei

Riviera24

È tempo di bilanci: l’evento Apple del 15 settembre ha rivelato nuovi prodotti, il lancio di iOS 14, tutti gli altri sistemi operativi mobili e un ventaglio di nuove possibilità anche in campo abbonam ...Contro il cancro del pancreas i ricercatori del'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomarcatore, chiamato IL8, qual ...Come il padre Ruggero anche i fratelli Marco e Gabriele, arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, percepiscono il reddito di cittadinanza. La scoperta è stata fatta a seguito di indagini patri ...