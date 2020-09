La scomparsa di Gessica Lattuca, giallo vicino alla svolta? Tracce ematiche nella casa del padre (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci sono delle novità nelle indagini per la scomparsa di Gessica Lattuca. A oltre due anni dalla scomparsa della mamma di Favara, potrebbero esserci delle interessanti novità in merito a un giallo di cui per mesi e mesi si è dibattuto in tutti i programmi televisivi in cui si parlava di cronaca nera. Gessica esce di casa un pomeriggio d’estate per non farvi più ritorno. Da quel giorno sua madre si batte per avere verità e per ritrovare sua figlia che ha lasciato a casa 4 figli di cui la nonna e lo zio si prendono adesso cura. Di Gessica si parla ovunque e le segnalazioni sono tantissime ma nessuna porta alla verità. Poche ore fa però ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci sono delle novità nelle indagini per ladi. A oltre due anni ddella mamma di Favara, potrebbero esserci delle interessanti novità in merito a undi cui per mesi e mesi si è dibattuto in tutti i programmi televisivi in cui si parlava di cronaca nera.esce diun pomeriggio d’estate per non farvi più ritorno. Da quel giorno sua madre si batte per avere verità e per ritrovare sua figlia che ha lasciato a4 figli di cui la nonna e lo zio si prendono adesso cura. Disi parla ovunque e le segnalazioni sono tantissime ma nessuna portaverità. Poche ore fa però ...

ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… - cd_00001 : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… - AnaDono_ : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… - chilhavistorai3 : Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue s… -

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa Gessica Scomparsa Gessica Lattuca, al via esame su tracce di sangue rinvenute nella casa del padre Grandangolo Agrigento Scomparsa Gessica Lattuca, al via esame su tracce di sangue rinvenute nella casa del padre

Ci vorranno trenta giorni per sapere qualcosa di più su alcune tracce ematiche rinvenute all’interno dell’abitazione del padre di Gessica Lattuca, ragazza scomparsa misteriosamente due anni addietro d ...

Gessica Lattuca scomparsa: trovate tracce di sangue in casa del padre

Gessica Lattuca scomparsa a Favara: a oltre due anni dalla sparizione della giovane madre siciliana, una inquietante notizia viene riportata dalle testate locali. Sebbene da mesi l’inchiesta sembri ar ...

Svolta sulla scomparsa di Gessica Lattuca, tracce ematiche nell’abitazione del fratello

Sull’abitazione di via Leopardi, di proprietà del padre di Gessica Lattuca e all’epoca dei fatti in uso al fratello Enzo, passata al setaccio dal Ris di Messina nei giorni scorsi, sarebbero state trov ...

Ci vorranno trenta giorni per sapere qualcosa di più su alcune tracce ematiche rinvenute all’interno dell’abitazione del padre di Gessica Lattuca, ragazza scomparsa misteriosamente due anni addietro d ...Gessica Lattuca scomparsa a Favara: a oltre due anni dalla sparizione della giovane madre siciliana, una inquietante notizia viene riportata dalle testate locali. Sebbene da mesi l’inchiesta sembri ar ...Sull’abitazione di via Leopardi, di proprietà del padre di Gessica Lattuca e all’epoca dei fatti in uso al fratello Enzo, passata al setaccio dal Ris di Messina nei giorni scorsi, sarebbero state trov ...