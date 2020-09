La Sagliano a Portico di Caserta | “Ecco le proposte che porterò in Regione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è tenuto ieri sera l’incontro di Caterina, candidata alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, con i cittadini didi. La candidata della lista “Noi Campani”, a sostegno del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è stata accolta da molti sostenitori e non,i quali sono giunti in piazza San Marcello per ascoltare le sue idee ed il suo progetto politico. Ad organizzare la serata il presidente dell’associazione MO.M.I., Giovanni Iannotta, in collaborazione con Domenico Gravina, Paolo Caricchia e Giuseppe Clemente. A rendere ancora più piacevole la serata e a deliziare il palato dei presenti: le pizze di “Lo Spicchio 2.0” di Luciano Giannino, le ...