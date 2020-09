La ricetta della tradizione contadina: i maccheroni alla molinara (Di giovedì 17 settembre 2020) . I maccheroni alla molinara sono un tipo di pasta tirata a mano, del diametro di 4-6 millimetri, preparati molto semplicemente con un mix di acqua, semola e farina. Sono originari delle province di Teramo e Pescara, in particolare dei comuni della Val Fino e dei Monti della Laga. Si ricavano lavorando l’impasto fino a ottenerne una specie di “palla” in mezzo alla quale si pratica un foro. Diciamo che può sembrare facile, ma non lo è affatto. Occorre imparare da mani esperte: è piuttosto difficile, forse impossibile, che chi non ha mai provato a farli a mano possa riuscirci solo guardando un tutorial sulla rete. Se non volete fallire, potete risolvere molto tranquillamente comprandoli già pronti (magari, se avete parenti da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 settembre 2020) . Isono un tipo di pasta tirata a mano, del diametro di 4-6 millimetri, preparati molto semplicemente con un mix di acqua, semola e farina. Sono originari delle province di Teramo e Pescara, in particolare dei comuniVal Fino e dei MontiLaga. Si ricavano lavorando l’impasto fino a ottenerne una specie di “p” in mezzoquale si pratica un foro. Diciamo che può sembrare facile, ma non lo è affatto. Occorre imparare da mani esperte: è piuttosto difficile, forse impossibile, che chi non ha mai provato a farli a mano possa riuscirci solo guardando un tutorial sulla rete. Se non volete fallire, potete risolvere molto tranquillamente comprandoli già pronti (magari, se avete parenti da ...

Che22peace71 : RT @La_manina__: @marattin @adelcor40 @matteorenzi Cosa è più equo in termini di distribuzione della ricchezza, in condizioni di estrema ne… - La_manina__ : @marattin @adelcor40 @matteorenzi Cosa è più equo in termini di distribuzione della ricchezza, in condizioni di est… - icarvsplume : @wiIdsunflowers Mi puoi passare la ricetta della torta kinder paradiso? ?? la cerco da secoli ma non mi esce mai con lo stesso gusto.. - La_manina__ : @paoletto11 Paolo, dovete insistere con Calenda e convincerlo a trovare nuovi argomenti, perché tirare fuori decret… - V_enzoTrombello : Per causa della pandemia internazionale del corona virus la #epidemiologia è costretta di pubblicare sul suo nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : ricetta della La frittata di cipolle, intramontabile ricetta della tradizione contadina pugliese BariToday A Milano, collegata con il mondo: dal 3 all'11 ottobre, torna la “Milano Wine Week”

Dal 3 all’11 ottobre torna la “Milano Wine Week”, evento diviso tra fisico e digitale, come impone l’era del Covid. Centinaia di attività in calendario, centinaia di locali coinvolti, tanti i quartier ...

Insalata di cetrioli e pere: antipasto freschissimo o pranzo veloce

L’insalata di cetrioli e pere è l’idea originale per un antipasto freschissimo o un pranzo veloce del tutto insolita ma vincente. Assolutamente da provare. Fette di cetriolo (Adobe Stock) Un connubio ...

Artigianato e Palazzo: in mostra a Firenze l’eccellenza del made in Italy

Sarà un’edizione sicuramente diversa per Artigianato e Palazzo la mostra che da ben 26 anni porta a Firenze il meglio dell’artigianato made in Italy. Diversa non solo per le norme di sicurezza post-Co ...

Dal 3 all’11 ottobre torna la “Milano Wine Week”, evento diviso tra fisico e digitale, come impone l’era del Covid. Centinaia di attività in calendario, centinaia di locali coinvolti, tanti i quartier ...L’insalata di cetrioli e pere è l’idea originale per un antipasto freschissimo o un pranzo veloce del tutto insolita ma vincente. Assolutamente da provare. Fette di cetriolo (Adobe Stock) Un connubio ...Sarà un’edizione sicuramente diversa per Artigianato e Palazzo la mostra che da ben 26 anni porta a Firenze il meglio dell’artigianato made in Italy. Diversa non solo per le norme di sicurezza post-Co ...