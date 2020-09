La presidente della Commissione lancia una sfida all’Europa (Di giovedì 17 settembre 2020) Ursula von der Leyen vorrebbe che l’Unione fosse più rapida e unita nelle decisioni legate ai diritti umani o all’imposizione di sanzioni. I 27 stati sono pronti a questo passo? Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Ursula von der Leyen vorrebbe che l’Unione fosse più rapida e unita nelle decisioni legate ai diritti umani o all’imposizione di sanzioni. I 27 stati sono pronti a questo passo? Leggi

Quirinale : #Quirinale: hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente #Mattarella i Giudici della Corte Costituzionale, Angel… - Linkiesta : Il discorso completo di Ursula von der Leyen, tradotto bene e suddiviso in capitoli, solo su @europea_lk. ?? La pr… - NicolaPorro : Il presidente #Mattarella ha invitato le forze politiche e il #governo a mettere mano a una riforma della #scuola.… - ilNonnoSimpson : RT @mariogiordano5: E anche stavolta il presidente della Corte Costituzionale starà in carica quel che basta (tre mesi) per “guadagnarsi” (… - AsiapaolaPaola : RT @faborm: @strange_days_82 @Carlo_bis Tremonti presidente della Repubblica. Stop. -