La praticante si sposa, l'avvocato le regala un "buono" per la separazione (Di giovedì 17 settembre 2020) Ignazio Riccio A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, il singolare dono, una provocazione per sottolineare la tendenza all'aumento dei divorzi Spesso, per non commettere errori e per ricevere l’apprezzamento degli sposi, gli invitati al matrimonio scelgono di regalare il tradizionale viaggio a Caraibi o il classico televisore a schermo gigante. A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, invece, c’è chi non bada all’etichetta; il dono a una coppia che si è unita in matrimonio è risultato davvero singolare. Ha suscitato clamore l’omaggio di un avvocato specializzato in diritto di famiglia a una sua praticante: un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni. La provocazione è della professionista ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Ignazio Riccio A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, il singolare dono, una provocazione per sottolineare la tendenza all'aumento dei divorzi Spesso, per non commettere errori e per ricevere l’apprezzamento degli sposi, gli invitati al matrimonio scelgono dire il tradizionale viaggio a Caraibi o il classico televisore a schermo gigante. A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, invece, c’è chi non bada all’etichetta; il dono a una coppia che si è unita in matrimonio è risultato davvero singolare. Ha suscitato clamore l’omaggio di unspecializzato in diritto di famiglia a una sua: unper unaconsensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni. La provocazione è della professionista ...

repubblica : Napoli, la sua praticante si sposa, avvocato le regala un buono per il divorzio - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #refusando odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Napoli, la sua praticante si sposa, avvocato le regala un buono… - danifeelfine182 : 'La sua praticante si sposa, avvocato le regala un buono per il divorzio'. È come se al Mac dopo insieme ad un menù… - emmabaccaglio : #refusando odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Napoli, la sua praticante si sposa, avvocato le regala un… - donvaccarelli : Napoli, la sua praticante si sposa, avvocato le regala un buono per il divorzio -