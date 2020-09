La New York Fashion Week ai tempi del Coronavirus: sulla passerella con un futuristico “casco” anti-Covid (Di giovedì 17 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus ci ha imposto precauzioni che hanno cambiato la nostra vita quotidiana. Anche la New York Fashion Week si è dovuta adeguare con un mix di show virtuali, spettacoli nel rispetto del distanziamento sociale ed eventi all’aperto. Così, mentre le mascherine la facevano da padrone, l’influencer americana Michelle Madonna si è presentata con un futuristico casco anti-Covid. La “bolla” protettiva, che somiglia tanto ai caschi degli astronauti, è realizzata da una startup di New York, che assicura che il prodotto è comodo da indossare per ore e permette di riconoscere il viso, altrimenti parzialmente coperto dalla mascherina.L'articolo La New York ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) La pandemia dici ha imposto precauzioni che hanno cambiato la nostra vita quotidiana. Anche la Newsi è dovuta adeguare con un mix di show virtuali, spettacoli nel rispetto del distanziamento sociale ed eventi all’aperto. Così, mentre le mascherine la facevano da padrone, l’influencer americana Michelle Madonna si è presentata con uncasco. La “bolla” protettiva, che somiglia tanto ai caschi degli astronauti, è realizzata da una startup di New, che assicura che il prodotto è comodo da indossare per ore e permette di riconoscere il viso, altrimenti parzialmente coperto dalla mascherina.L'articolo La New...

Ultime Notizie dalla rete : New York New York senza soldi causa Covid, il sindaco De Blasio e il suo staff senza stipendio Fanpage.it NYFW: I 70s relaxed di Tom Ford

È così che Tom Ford racconta l’ispirazione della collezione primavera-estate 2021, presentata digitalmente a chiudere un’edizione in sordina della New York fashion week. Una collezione concepita tra ...

Prima asta dedicata all'hip-hop: record per i cimeli di Notorious B.I.G. e Tupac

All'asta a New York c'erano circa 120 pezzi tra oggetti unici e rari, pezzi di arte contemporanea, fotografie, moda vintage e moderna, gioielli storici e di nuova concezione e di lusso, volantini e ...

News Serie TV

La comedy romantica, che porta la firma del creatore di Sex and the City e Younger Darren Star, debutta in streaming il 2 ottobre. Vi ricordate la New York di Sex and the City romantica, piena di ...

