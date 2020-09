La Meloni “pizzaiola” fa infuriare Repubblica | “Assurdo fare campagna elettorale col porn-food sovranista…”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Sfornata la mia prima pizza napoletana. Come vi sembra? Non è uscita granché, ma vi assicuro che è buona. Migliorerò”. Non si sa quanto realmente possa migliorare, Giorgia, in versione pizzaiola, ma di sicuro in versione politica la leader di Fratelli d’Italia avanza di gran carriera fino a lambire gli ex dilaganti grillini. E cresce anche per effetto delle sue campagne in difesa del cibo “made in Italy”, o sovranista, che dir si voglia, anche a dispetto delle sue più o meno abilità culinarie. Ecco che così, dopo il video in cui lapreparava le orecchiette pugliesi a Bari (video), ieri è stata la volta di un esperimento con la pizza napoletana, a Napoli. Uno scandalo, per ““, che oggi dedica alla ...