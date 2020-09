(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilha approvato laal presidente bielorusso, Alexander, condannando al tempo stesso «le intimidazioni e l’uso sproporzionato della forza nei confronti dei manifestanti pacifici» Laè passata con 574 voti favorevoli, 37 contrari e 82 astenuti. A far scoppiare il caso però è ladi Matteo Salvini. Gli eurodeputati del Carroccio – tra cui Susanna Ceccardi, la candidata del centrodestra in Toscana nelle prossime regionali – si sono infatti astenuti sulla risoluzione nei confronti di. A favore del testo invece Forza Italia, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Nello specifico, con il ...

nzingaretti : A Bruxelles la Lega si è astenuta sulla condanna a un dittatore. Che schifo. #Lukashenko - pfmajorino : La Lega si è astenuta. Che schifo. Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce Lukashenko e chiede nuove elezi… - cesarebrogi1 : RT @nzingaretti: A Bruxelles la Lega si è astenuta sulla condanna a un dittatore. Che schifo. #Lukashenko - d0minius : La Lega si è astenuta dalla mozione del Parlamento europeo sulle sanzioni contro Lukashenko - scigin : RT @nzingaretti: A Bruxelles la Lega si è astenuta sulla condanna a un dittatore. Che schifo. #Lukashenko -

Con 574 voti favorevoli, 37 voti contrari e 82 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per contestare l’esito delle elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto scorso, poi ...Un voto quasi unanime: 574 sì, 37 no e 82 astensioni sulle sanzioni per le autorità bielorusse. Il Parlamento europeo è stato compatto nella sua richiesta alle altre istituzioni dell'Unione. Ma con un ...Roma, 17 set 16:15 - (Agenzia Nova) - "A Bruxelles la Lega si è astenuta sulla codanna a un dittatore. Che schifo. Lukashenko". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Nicola Zinga ...