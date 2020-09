La Lega sfiducia Azzolina senza un vero perché. Persino gli alleati si smarcano da Salvini: dubbi di FdI e FI sulla mozione (Di giovedì 17 settembre 2020) “Il vero potere non ha bisogno di tracotanza, barba lunga, vocione che abbaia”, scriveva nel 1979 nel suo romanzo Un Uomo, Oriana Fallaci. Giornalista molto amata e spesso citata dal segretario della Lega che però, evidentemente, non ha tratto molto beneficio dalle parole della grande firma fiorentina e continua ad esercitare il suo ruolo di leader dell’opposizione con inutili prove “muscolari”, non prive di uscite di cattivo gusto, come quelle riservate negli ultimi mesi alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo presentato in Parlamento la mozione di sfiducia al ministro Azzolina che è una sciagura per la scuola italiana”, tuona Salvini. “Ci sono centinaia di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) “Ilpotere non ha bisogno di tracotanza, barba lunga, vocione che abbaia”, scriveva nel 1979 nel suo romanzo Un Uomo, Oriana Fallaci. Giornalista molto amata e spesso citata dal segretario dellache però, evidentemente, non ha tratto molto beneficio dalle parole della grande firma fiorentina e continua ad esercitare il suo ruolo di leader dell’opposizione con inutili prove “muscolari”, non prive di uscite di cattivo gusto, come quelle riservate negli ultimi mesi alla ministra dell’Istruzione Lucia. “Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo presentato in Parlamento ladial ministroche è una sciagura per la scuola italiana”, tuona. “Ci sono centinaia di ...

