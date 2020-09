La Germania riapre gli stadi, capienza fino al 20%. L’Italia seguirà l’esempio tedesco? (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – La Bundesliga riparte e riapre le porte degli stadi ai tifosi. La Germania, che già in periodo di lockdown fu tra i primi Paesi europei a far riprendere il campionato di calcio – quando in Italia ancora Spadafora non sapeva che pesci prendere – anche stavolta anticipa tutti. Certo, non si tratta di un’apertura totale, il governo tedesco ha infatti deciso di procedere a piccoli passi. Da domani, a partire dalla sfida serale tra i campioni di Germania del Bayern Monaco e lo Shalke 04 che apre la Bundesliga 2020/21, 7.500 persone potranno di nuovo salire sugli spalti. Gli impianti non dovranno essere riempiti oltre il 20% della capienza, per un test che durerà sei settimane. Insomma ad ottobre il governo valuterà nuovamente, per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – La Bundesliga riparte ele porte degliai tifosi. La, che già in periodo di lockdown fu tra i primi Paesi europei a far riprendere il campionato di calcio – quando in Italia ancora Spadafora non sapeva che pesci prendere – anche stavolta anticipa tutti. Certo, non si tratta di un’apertura totale, il governoha infatti deciso di procedere a piccoli passi. Da domani, a partire dalla sfida serale tra i campioni didel Bayern Monaco e lo Shalke 04 che apre la Bundesliga 2020/21, 7.500 persone potranno di nuovo salire sugli spalti. Gli impianti non dovranno essere riempiti oltre il 20% della, per un test che durerà sei settimane. Insomma ad ottobre il governo valuterà nuovamente, per ...

ROMA – Nei giorni scorsi si è parlato della volontà di Germania e Francia di riaprire gli stadi, con capienza massima ridotta al 20%. Nonostante l’aumento di contagi dovuti al coronavirus, già due dei ...

