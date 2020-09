La Fusani difende Conte, Cruciani la travolge in diretta da Del Debbio: "Uno tsunami. Ma come fai?" | Video (Di giovedì 17 settembre 2020) S'infervora, Giuseppe Cruciani. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, il conduttore de La Zanzara su Radio 24 parla di crisi economica legata all'emergenza coronavirus e ha un vivace scontro con Claudia Fusani, giornalista di Tiscali. "come fai a dire che il governo ha fatto tutto il possibile? Ci sono piccole imprese in grandissima difficoltà. Io durante il giorno incontro gente in carne e ossa che ha avuto incassi inferiori al 30 o 40% e che è stata costretta a mettere in cassa integrazione, quando la cassa integrazione è arrivata, il 50% dei loro dipendenti". Uno "tsunami senza precedenti" che non ammette difese di sorta per chi ha gestito le politiche della ripresa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) S'infervora, Giuseppe. Ospite di Paolo Dela Dritto e rovescio, il conduttore de La Zanzara su Radio 24 parla di crisi economica legata all'emergenza coronavirus e ha un vivace scontro con Claudia, giornalista di Tiscali. "a dire che il governo ha fatto tutto il possibile? Ci sono piccole imprese in grandissima difficoltà. Io durante il giorno incontro gente in carne e ossa che ha avuto incassi inferiori al 30 o 40% e che è stata costretta a mettere in cassa integrazione, quando la cassa integrazione è arrivata, il 50% dei loro dipendenti". Uno "senza precedenti" che non ammette difese di sorta per chi ha gestito le politiche della ripresa.

Susy484 : @Drittorovescio Ma la Fusani fa parte del governo?Non ho capito, me lo potete spiegare?Le tasse non le può pagare n… - Silvio_Did : #StaseraItalia Fusani... ???????#mammamia... difende un Governo indifendibile... il solito disco rotto... - lilith975 : RT @IvanoTironi: Riconvengo La fusani brutta come il Covid-19 è una banderuola Un giorno attacca il governo e il giorno dopo lo difende Il… - Ma_r_coo : RT @IvanoTironi: Riconvengo La fusani brutta come il Covid-19 è una banderuola Un giorno attacca il governo e il giorno dopo lo difende Il… - BerardiLina : RT @IvanoTironi: Riconvengo La fusani brutta come il Covid-19 è una banderuola Un giorno attacca il governo e il giorno dopo lo difende Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fusani difende Dritto e Rovescio, Mario Giordano contro Claudia Fusani: "Io vado di matto, imbarazzante" Liberoquotidiano.it