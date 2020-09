La febbre va misurata a scuola o ci vuole l’autocertificazione, vince la linea del Piemonte: il Tar respinge lo stop chiesto da Azzolina (Di giovedì 17 settembre 2020) Primo round in favore del governatore Cirio sulla misurazione della febbre con autocertificazione. Lui: «Sono dispiaciuto che la scelta del Governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte, invece che considerarlo un esempio» Leggi su corriere (Di giovedì 17 settembre 2020) Primo round in favore del governatore Cirio sulla misurazione dellacon autocertificazione. Lui: «Sono dispiaciuto che la scelta del Governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il, invece che considerarlo un esempio»

