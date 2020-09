La febbre si misura a scuola | il Tar boccia Azzolina e dà ragione al Piemonte

Agenzia_Ansa : La febbre si misura a scuola, via libera del Tar al Piemonte #ANSA - capuleti_giulia : @sandraebasta Ecco un altro commento che sposta l'attenzione. Quando succederà, se passerà, se ne parlerà. Invece c… - rosaroccaforte : RT @GiancarloDeRisi: Piemonte, la febbre si misura a scuola: Azzolina e Speranza con un palmo di naso. Il Tar ha respinto la richiesta di s… - 8020Tizio : RT @GiancarloDeRisi: Piemonte, la febbre si misura a scuola: Azzolina e Speranza con un palmo di naso. Il Tar ha respinto la richiesta di s… - Domenic20508867 : RT @GiancarloDeRisi: Piemonte, la febbre si misura a scuola: Azzolina e Speranza con un palmo di naso. Il Tar ha respinto la richiesta di s… -

Ultime Notizie dalla rete : febbre misura

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha fatto sapere che il Tar regionale non ha accolto la richiesta del Governo di una sospensiva d’urgenza in via monocratica per l’ordinanza della Regione Piemonte che ob ...Se in Sardegna il governo la spunta, non è così in Piemonte dove il Tar rigetta l’istanza dei ministri Azzolina e Speranza Il Tar della Sardegna, accogliendo la richiesta cautelare del governo, ha sos ...Ultime notizie, ultim’ora oggi. L’ordinanza del Piemonte per misurare la febbre a scuola non può essere respinta: il Tar ha rigettato la richiesta del govero Alberto Cirio, Governatore Regione PIemont ...