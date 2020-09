La Curva Fiesole prende posizione: 'Non torneremo allo stadio fino al ritorno alla normalità' (Di giovedì 17 settembre 2020) A pochi giorni dalla partenza della stagione di Serie A 2020/2021 che verrà inaugurata dall'anticipo Fiorentina-Torino, continua il dibattito sulla possibile riapertura degli stadi con capienza ... Leggi su firenzetoday (Di giovedì 17 settembre 2020) A pochi giorni dpartenza della stagione di Serie A 2020/2021 che verrà inaugurata dall'anticipo Fiorentina-Torino, continua il dibattito sulla possibile riapertura degli stadi con capienza ...

A distanza di sei mesi siamo tornati con le nostre telecamere all'interno dello stadio Franchi per testimoniarne il degrado. Il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Serve una ristrutturazione profonda" ...

La Curva Fiesole prende posizione: "Non torneremo allo stadio fino al ritorno alla normalità"

A pochi giorni dalla partenza della stagione di Serie A 2020/2021 che verrà inaugurata dall'anticipo Fiorentina-Torino, continua il dibattito sulla possibile riapertura degli stadi con capienza ridott ...

BORJA, TRA STRISCIONI E L'EFFETTO "CASA". E SUBITO LA MAGLIA PER ALVARO

Il numero sulle spalle cambia, dallo storico 20 al 6, ma l'entusiasmo di Borja Valero e della sua famiglia per essere tornati a Firenze è sempre lo stesso. Come l'affetto delle persone. Borja Valero v ...

A distanza di sei mesi siamo tornati con le nostre telecamere all'interno dello stadio Franchi per testimoniarne il degrado. Il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Serve una ristrutturazione profonda" ...