La castrazione chirurgica per gli stupratori diventa legge in Nigeria: pena di morte per chi violenta i minorenni (Di giovedì 17 settembre 2020) Giro di vite in Nigeria per il contrasto alla violenza sulle donne: è stato firmato un provvedimento che introduce la castrazione chirurgica per gli stupratori condannati nello Stato di Kaduna, a nord-ovest del Paese. Lo ha confermato via Twitter il governatore stesso dello Stato, Nasir Ahmad el-Rufai. La legge dice che i condannati di violenza sessuale contro un bambino di età inferiore ai 14 anni devono essere castrati chirurgicamente e condannati a morte. In caso lo stupro riguardi persone di eta’ superiore ai 14 anni, alla castrazione segue invece l’ergastolo. Alle donne condannate per aver violentato un bambino saranno rimosse le tube di Falloppio prima della condanna a morte. Nei ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Giro di vite inper il contrasto alla violenza sulle donne: è stato firmato un provvedimento che introduce laper glicondannati nello Stato di Kaduna, a nord-ovest del Paese. Lo ha confermato via Twitter il governatore stesso dello Stato, Nasir Ahmad el-Rufai. Ladice che i condannati di violenza sessuale contro un bambino di età inferiore ai 14 anni devono essere castratimente e condannati a. In caso lo stupro riguardi persone di eta’ superiore ai 14 anni, allasegue invece l’ergastolo. Alle donne condannate per averto un bambino saranno rimosse le tube di Falloppio prima della condanna a. Nei ...

