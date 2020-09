La casa del cinema di Udine si rinnova Il Visionario apre le nuove sale con 4K e Dolby Atmos

(Di giovedì 17 settembre 2020) La nuova sala Astra era stata inaugurata a dicembre, per poi rivedere la luce all’inizio di giugno con tutti i dispositivi di tutela imposti dall’emergenza Covid. Pronte le: Minerva (52 posti) e latta (27), rimesse a lucido grazie alla Fondazione Friuli, la Ferroviario (74) e la Eden (100). La Eden e la Ferroviario, uniche in Friuli Venezia Giulia, offriranno l’altissima risoluzione visiva del 4K. Sempre la Eden, come detto, sarà il luogo legato all’incredibile esperienza del: il sistema surround, presente in meno di 40italiani e primo in Regione, che trasforma l’audio dei film in una “bolla sonora” ...

matteosalvinimi : #Salvini: MES? Scettico verso un organismo che non risponde a nessuno, che non deve rendere conto di niente e che s… - massimogara : Mai rimandare a domani una cosa che devi fare oggi. #AzzolinaBocciata Conte: 'Se perdiamo la sfida del Recovery… - visitmuve_it : GIORNI APERTURA Musei Civici #Venezia ??Palazzo Ducale tutti i giorni ??Museo Correr tutti i giorni ??Museo del Vetro,… - zuccaro_sonia : RT @FedericaAnto2: La mia 'Porta del Sole'! Che sia una Buona Giornata! #Terracuna #PortaNapoletana Verso casa. - osservando001 : RT @valy_s: #scuola FOLLIE #COVID__19 Studente con SINUSITE,ha un po’ di raffreddore. La mamma lo tiene a casa. E da qui inizia l’INCUBO Il… -

Ultime Notizie dalla rete : casa del

Corriere della Sera

Kanye West ha spiazzato i suoi fan con un video su Twitter nel quale urina su uno dei suoi 21 Grammy, nel wc di casa. La provocazione non è casuale, ma in linea con la battaglia che il rapper sta port ...Innovazione, attenzione alle Pmi (ma non solo) e al tema della salute, Generali Welion sta per lanciare una App per assicurare una gestione integralmente digitale ai clienti. Da poche settimane Genera ...E' ormai tradizione per Microsoft organizzare per l'autunno un evento di presentazione delle proprie novità della famiglia Surface: questo non dovrebbe cambiare neppure in questo strano 2020, così com ...