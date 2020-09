La casa anti Covid-19

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Comandi touchless, stampa 3D e non solo: contro le emergenze sanitarie di oggi e di domani dobbiamo difenderci anche tra le mura domestiche. Come farlo lo spiega il blog di Immobiliare.it, che in un recente articolo ha illustrato i trend con cui costruttori e imprese stanno affrontando il problema del-19 e, più in generale, la presenza di virus, batteri e polveri sottili dentro le nostre case. Affidiamoci alla natura Forse non tutti sanno che l’aria che respiriamo dentro le nostre abitazioni è spesso molto più inquinata di quella esterna: colpa delle microparticelle di smog che entrano negli ambienti chiusi e che si aggiungono alle sostanze prodotte dalle nostre attività quotidiane. Per risolvere il problema in primo luogo è bene affidarsi a… madre natura. Le piante, infatti, distruggono monossido di carbonio, ...