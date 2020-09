Kwiatkowski vince la 18^ tappa del Tour, Roglic resta in maglia gialla (Di giovedì 17 settembre 2020) LA ROCHE-SUR-FORON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Michal Kwiatkowski ha vinto al fotofinish la diciottesima tappa del Tour de France 2020 da Meribel a La Roche-sur-Foron, ultima vera frazione alpina dell’edizione numero 107 della Grande Boucle. Dopo una lunghissima fuga, il corridore polacco della Ineos Grenadiers ha battuto il compagno di team Richard Carapaz, con cui ha percorso il tratto finale dopo aver staccato il terzo battistrada di giornata Pello Bilbao, in un’inedita passerella trionfale per i due fuggitivi che sono arrivati abbracciati al traguardo lasciando quasi decidere al caso il vincitore di giornata. Nessun problema per la maglia gialla Primoz Roglic, in grado di conservare la leadership della classifica generale senza perdere secondi nei confronti di Tadej ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) LA ROCHE-SUR-FORON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Michalha vinto al fotofinish la diciottesimadelde France 2020 da Meribel a La Roche-sur-Foron, ultima vera frazione alpina dell’edizione numero 107 della Grande Boucle. Dopo una lunghissima fuga, il corridore polacco della Ineos Grenadiers ha battuto il compagno di team Richard Carapaz, con cui ha percorso il tratto finale dopo aver staccato il terzo battistrada di giornata Pello Bilbao, in un’inedita passerella trionfale per i due fuggitivi che sono arrivati abbracciati al traguardo lasciando quasi decidere al caso il vincitore di giornata. Nessun problema per laPrimoz, in grado di conservare la leadership della classifica generale senza perdere secondi nei confronti di Tadej ...

