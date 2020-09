Khedira Juventus, il suo futuro sarà in Premier League (Di giovedì 17 settembre 2020) Sami Khedira potrebbe incredibilmente trasferirsi in Premeri League. Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United avrebbe preso informazioni sul ragazzo tedesco per rinforzare il centrocampo. L’operazione, però, potrebbe concretizzarsi soltanto se si svincolerà dal club bianconero, con il quale ha ancora un anno di contratto. Juventus: Khedira piace allo United L’ex Real Madrid e la squadra di Agnelli stanno da tempo discutendo della risoluzione del contratto perché ritenuto da Andrea Pirlo fuori dal nuovo progetto. Leggi anche:Dzeko Juventus, ora è fatta: l’agente di Milik a Trigoria, si chiude! Khedira pretende una buonuscita in caso di rescissione e, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe tutto risolversi con un assegno da 4 ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 17 settembre 2020) Samipotrebbe incredibilmente trasferirsi in Premeri. Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United avrebbe preso informazioni sul ragazzo tedesco per rinforzare il centrocampo. L’operazione, però, potrebbe concretizzarsi soltanto se si svincolerà dal club bianconero, con il quale ha ancora un anno di contratto.piace allo United L’ex Real Madrid e la squadra di Agnelli stanno da tempo discutendo della risoluzione del contratto perché ritenuto da Andrea Pirlo fuori dal nuovo progetto. Leggi anche:Dzeko, ora è fatta: l’agente di Milik a Trigoria, si chiude!pretende una buonuscita in caso di rescissione e, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe tutto risolversi con un assegno da 4 ...

romeoagresti : La #Juve in queste ore formulerà a #Khedira una nuova offerta per risolvere il contratto // Juventus plan to make K… - tuttosport : #Juve, la scelta mercenaria di #Khedira - diegofornero : Ho appena letto un pezzo in cui si accusa #Khedira di essere un mercenario prezzolato in quanto reo di far valere i… - FZiu97 : #DeSciglio potenzialmente alla Roma. #Khedira vicino alla risoluzione. Un altro esubero, magari monetizzando. Co… - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Khedira nel mirino del #ManchesterUnited in caso di addio a parametro zero ?? #CMITmercato -