Khedira al Manchester United: serve la rescissione con la Juventus (Di giovedì 17 settembre 2020) Khedira, dopo Matuidi e Higuain, è il terzo giocatore tra i più importanti della rosa della Juventus nelle scorse stagioni a non essere più nei piani tecnico-economici della società bianconera. Oggi dall’Inghilterra rimbalza la notizia che il Manchester United starebbe pensando di portare il tedesco agli ordini di Solskjaer. La condizione, però, è che arrivi la rescissione e che i Red Devils non debbano alcun indennizzo alla Juventus. Una prospettiva che non dispiace troppo al club bianconero, che al momento però non ha ancora trovato l’accordo con Khedira per una buonuscita che vada bene a tutti quanti. Il centrocampista tedesco – così come i suoi ormai ex compagni Matuidi e Higuain – ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020), dopo Matuidi e Higuain, è il terzo giocatore tra i più importanti della rosa dellanelle scorse stagioni a non essere più nei piani tecnico-economici della società bianconera. Oggi dall’Inghilterra rimbalza la notizia che ilstarebbe pensando di portare il tedesco agli ordini di Solskjaer. La condizione, però, è che arrivi lae che i Red Devils non debbano alcun indennizzo alla. Una prospettiva che non dispiace troppo al club bianconero, che al momento però non ha ancora trovato l’accordo conper una buonuscita che vada bene a tutti quanti. Il centrocampista tedesco – così come i suoi ormai ex compagni Matuidi e Higuain – ...

