Khabib Nurmagomedov riprende l’allenamento (Di giovedì 17 settembre 2020) Khabib Nurmagomedov, che attualmente si trova negli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti) riprende l’allenamento. Aveva annunciato in precedenza di aver messo in pausa le sue sessioni di allenamento a causa di una malattia dentale. Khabib Nurmagomedov in salute e riprende l’allenamento, la malattia dentale è solo un ricordo Il campione UFC in carica dei pesi leggeri russo Khabib Nurmagomedov ha ripreso con le sessioni di allenamento per il suo incontro contro il pugile statunitense Justin Gaethje. Match che avrà luogo il mese prossimo, una fonte della squadra del pugile russo ha detto a TASS mercoledì. La squadra di Nurmagomedov ha annunciato all’inizio dell’anno che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020), che attualmente si trova negli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti)l’allenamento. Aveva annunciato in precedenza di aver messo in pausa le sue sessioni di allenamento a causa di una malattia dentale.in salute el’allenamento, la malattia dentale è solo un ricordo Il campione UFC in carica dei pesi leggeri russoha ripreso con le sessioni di allenamento per il suo incontro contro il pugile statunitense Justin Gaethje. Match che avrà luogo il mese prossimo, una fonte della squadra del pugile russo ha detto a TASS mercoledì. La squadra diha annunciato all’inizio dell’anno che ...

