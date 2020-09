Katy Perry sotto protezione dopo le minacce di uno stalker (Di giovedì 17 settembre 2020) Il tribunale di Beverly Hills ha deciso di mettere Katy Perry sotto protezione dopo le ripetute segnalazioni della popstar e di suo marito Orlando Bloom. I fatti sono inquietanti, specialmente ora che è venuta al mondo la piccola Daisy Dove Bloom. Come riporta TMZ da diverso tempo un uomo ha preso di mira la coppia sia sui social che nella realtà. Si tratta di William Terry, un molestatore che dopo aver inondato i social di commenti violenti contro la coppia è arrivato a presentarsi presso la residenza di Katy Perry e Orlando Bloom la scorsa settimana. Specialmente, all’indirizzo dell’attore e marito della popstar William Terry è arrivato alle minacce di morte. Terry aveva scavalcato la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Il tribunale di Beverly Hills ha deciso di metterele ripetute segnalazioni della popstar e di suo marito Orlando Bloom. I fatti sono inquietanti, specialmente ora che è venuta al mondo la piccola Daisy Dove Bloom. Come riporta TMZ da diverso tempo un uomo ha preso di mira la coppia sia sui social che nella realtà. Si tratta di William Terry, un molestatore cheaver inondato i social di commenti violenti contro la coppia è arrivato a presentarsi presso la residenza die Orlando Bloom la scorsa settimana. Specialmente, all’indirizzo dell’attore e marito della popstar William Terry è arrivato alledi morte. Terry aveva scavalcato la ...

RepubblicaTv : DiCaprio e gli altri, le star che boicottano Facebook: niente storie e post per un giorno. Ecco perché: Kim Kardash… - BoobleItalia : Katy Perry minacciata da uno stalker: «Vuole spezzare il collo ad Orlando» - - Diregiovani : Le star contro #Facebook e #Instagram per l'iniziativa #StopHateForProfit - Mrs_SpFRECCIA : Nessuno: Proprio nessuno: Moots che seguono Katy Perry: *non esistono* - zipfm_noa : [20:30] Katy Perry - Smile??Giorgio Moroder Remix?? [radiko] -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry è stata minacciata da uno stalker! Notizie Musica Leonardo DiCaprio e altre star contro Facebook: sospendono l’account per protesta

Star del cinema, della musica o della moda, molto attive sui social, hanno deciso di congelare i propri profili social per 24 ore. Tutti uniti per la campagna di sensibilizzazione #StopHateforProfit, ...

Kim Kardashian freeza i social | La protesta delle star di Hollywood

Kim Kardashian, una delle influencer più conosciute al mondo ha aderito alla protesta social inscenata dalle star di Hollywood. Un giorno con i profili social freezzati. Una presa di posizione netta e ...

Da Katy Perry a Leonardo DiCaprio: le star silenziano i social per protesta

Il silenzio contro l’hate speech. Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Jennifer Lawrence e Robert Downey Jr. sono alcune delle star che hanno aderito a “Stop Hate For Profit”, l’iniziativa di protesta contr ...

Star del cinema, della musica o della moda, molto attive sui social, hanno deciso di congelare i propri profili social per 24 ore. Tutti uniti per la campagna di sensibilizzazione #StopHateforProfit, ...Kim Kardashian, una delle influencer più conosciute al mondo ha aderito alla protesta social inscenata dalle star di Hollywood. Un giorno con i profili social freezzati. Una presa di posizione netta e ...Il silenzio contro l’hate speech. Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Jennifer Lawrence e Robert Downey Jr. sono alcune delle star che hanno aderito a “Stop Hate For Profit”, l’iniziativa di protesta contr ...