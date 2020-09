Kanye West urina sul Grammy: “Credetemi, non mi fermerò” – ATTENZIONE immagini forti (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua la battaglia di Kanye West contro le major discografiche Sony Music e Universal. Il rapper si sta battendo affinché un artista possa intascare tutte le proprietà dei diritti musicali e usa i social per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, fino all’ultimo clamoroso atto su Twitter. Il rapper infatti ha pubblicato un video (ad ora conta 24 milioni di visualizzazioni) in cui fa pipì su uno dei suoi 21 Grammy (gli Oscar della musica, ndr) incastrato nel wc di casa, minacciando: “Fidatevi di me, non mi fermerò”. Poi ha pubblicato una serie di altri tweet in cui è entrato nel dettaglio della sua battaglia: “I contratti, vale per tutti i settori, devono essere semplificati perché per come sono ora impostati sono troppo complessi e sono il modo in cui le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua la battaglia dicontro le major discografiche Sony Music e Universal. Il rapper si sta battendo affinché un artista possa intascare tutte le proprietà dei diritti musicali e usa i social per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, fino all’ultimo clamoroso atto su Twitter. Il rapper infatti ha pubblicato un video (ad ora conta 24 milioni di visualizzazioni) in cui fa pipì su uno dei suoi 21(gli Oscar della musica, ndr) incastrato nel wc di casa, minacciando: “Fidatevi di me, non mi fermerò”. Poi ha pubblicato una serie di altri tweet in cui è entrato nel dettaglio della sua battaglia: “I contratti, vale per tutti i settori, devono essere semplificati perché per come sono ora impostati sono troppo complessi e sono il modo in cui le ...

