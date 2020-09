Juventus, Suarez supera l’esame di italiano: gli scenari (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez fa un passo in più verso l'Italia, ma non per forza verso la Juventus. L'attaccante giovedì pomeriggio ha sostenuto e superato l'esame d'italiano a Perugia in modo tale da poter avviare la pratica per il passaporto. Il classe '87 dovrà attendere ancora qualche settimana prima di avere la cittadinanza italiana e quel lasso di tempo non convince la Juventus.Suarez PROMOSSO IN italianocaption id="attachment 889915" align="alignnone" width="300" Suarez (getty images)/captionIl Pistolero ha raggiunto Perugia dopo l'allenamento mattutino con i compagni e dopo aver sostenuto l'esame è ripartito alla volta della Catalogna. Nonostante l'entusiasmo dei tifosi, è probabile che il suo passaggio alla ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Luisfa un passo in più verso l'Italia, ma non per forza verso la. L'attaccante giovedì pomeriggio ha sostenuto eto l'esame d'a Perugia in modo tale da poter avviare la pratica per il passaporto. Il classe '87 dovrà attendere ancora qualche settimana prima di avere la cittadinanza italiana e quel lasso di tempo non convince laPROMOSSO INcaption id="attachment 889915" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionIl Pistolero ha raggiunto Perugia dopo l'allenamento mattutino con i compagni e dopo aver sostenuto l'esame è ripartito alla volta della Catalogna. Nonostante l'entusiasmo dei tifosi, è probabile che il suo passaggio alla ...

